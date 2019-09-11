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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Анна Дмитриева назвала прикольной работу Марата Сафина на Первом канале

11 сентября 2019, 19:05
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Известный комментатор Анна Дмитриева поделилась своим мнением по поводу работы Марата Сафина на Первом канале на финале US Open. В решающем матче Открытого чемпионата США россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

— Скажу вам так: это очень интересный вариант, — призналась Дмитриева в интервью «СЭ». — Зритель получил то, что хотел, и в то самое время, когда это было необходимо. Только Марат мог позволить себе это сделать. Всем остальным комментаторам такую свободу выражения не простят. А ему — наоборот. Это было прикольно, классно и своевременно. (Мария Никулашкина)

Анна Дмитриева: «Если Сафин станет комментатором, то в 90 процентах матчей будет умирать от тоски»

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