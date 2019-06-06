Анисимовой до сих пор не верится в выход в полуфинал Roland Garros

17-летняя американская теннисистка Аманда Анисимова прокомментировала выход в полуфинал Roland Garros. В четвертьфинальном матче она обыграла действующую чемпионку турнира Симону Халеп из Румынии.

– Мне до сих пор не верится, – цитирует Tennis.com американку. – Я так много работала, но не думала, что воздастся подобным образом. Вышло намного лучше, чем можно было ожидать. Знала, что если хочу выиграть сегодня, то должна сделать что-то необычное. Я очень довольна своим теннисом. Это был один из лучших матчей за все время выступлений.

В полуфинале Анисимова встретится с Эшли Барти из Австралии.