Андрей Рублев: «На активную поддержку соперника не обращал внимания, на Australian Open это нормально»

Российский теннисист Андрей Рублев поделился впечатлениями от матча 2-го круга Australian Open против Ючи Сугиты (6:2, 6:3, 7:5).

— Чувствовал себя намного лучше, чем в первом матче, — сказал Рублев в интервью «Евроспорту». — Кажется, был спокойнее, увереннее, но все равно было много эмоций напоказ. Непонятно, зачем, не знаю, для чего, и это немного усложнило игру.

— Ребята в салатовых маечках, которые поддерживали Сугиту, заводили или нервировали?

— Не знаю. На самом деле не обращал внимания: это нормально, особенно на Australian Open такое часто случается. Чьи-то болельщики начинают громко кричать, скандировать. Не первый раз такое.

— Погода в последнее время сильно меняется, что больше всего беспокоит?

— Наверное, ветер. Когда ветра долго нет, тогда спокойнее.