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Андрей Чесноков: «Медведев созрел для победы в турнире «Большого шлема»

11:13
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Бывший теннисист Андрей Чесноков оценил перспективы россиянина Даниила Медведева на Australian Open. Он не исключает, что Медведев может выиграть турнир.

— Мне кажется, что Медведев созрел для победы в турнире «Большого шлема» и вполне может выиграть один из четырех турниров в этом году, — цитируют Чеснокова «Известия». — Необязательно это произойдет на Australian Open, но психологически он готов к победе над любым соперником. Даниил способен стать сильнейшим игроком своего поколения.

В первом раунде Медведев сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Дополнительная информация

https://iz.ru/966194/timur-ganeev/kort-i-troika-medvedev-rublev-i-khachanov-otpravilis-za-bolshim-shlemom

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