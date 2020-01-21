Бывший теннисист Андрей Чесноков рассказал, чего он ожидает от выступления россиянина Андрея Рублева на Australian Open.

— Если он (Рублев — Прим. «СЭ») доберется до четвертьфинала — это будет великолепный результат, — цитируют Чеснокова «Известия». — Все-таки он потратил много сил за последние две недели, а матчи «Большого шлема» всегда очень энергозатратные.

Сегодня Рублев в матче первого раунда сыграет с австралийцем Кристофером О`Коннеллом