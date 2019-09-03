Андрееску в 1/4 финала US Open сыграет с Мертенс
3 сентября 2019, 07:42
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску в четвертом круге US Open обыграла американку Тейлор Таунсенд — 6:1, 4:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час и 57 минут.
За право выйти в полуфинал Бьянка сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Бьянка Андрееску (Канада, 15) — Тейлор Таунсенд (США) — 6:1, 4:6, 6:2
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