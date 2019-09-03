Андрееску в 1/4 финала US Open сыграет с Мертенс

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску в четвертом круге US Open обыграла американку Тейлор Таунсенд — 6:1, 4:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час и 57 минут.

За право выйти в полуфинал Бьянка сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Бьянка Андрееску (Канада, 15) — Тейлор Таунсенд (США) — 6:1, 4:6, 6:2