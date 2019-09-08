Бьянка Андрееску выиграла US Open-2019, став первой обладательницей этого титула из Канады. В финале 19-летняя теннисистка обыграла американку Серену Уильямс (6:3, 7:5).

Андрееску стала самой молодой победительницей US Open за последние 15 лет. В 2004 году трофей выиграла россиянка Светлана Кузнецова, которой также было 19 лет.

Кроме того, Андрееску повторила рекорд американки Моники Селеш. Последняя выиграла в 1990 году «Ролан Гаррос», участвуя всего в четвертом турнире «Большого шлема» в карьере. Канадке также понадобилось всего четыре турнира. При этом на US Open она играла впервые.