Канадка Бьянка Андрееску стала первой теннисисткой в истории, сумевшей выиграть US Open с первой попытки. В финале 19-летняя спортсменка одолела Серену Уильямс — 6:3, 7:5. Ранее ни одна теннисистка не побеждала в Открытом чемпионате США со времен Открытой эры.

Всего пять теннисисток побеждали на турнирах «Большого шлема» в дебютный год. До Андрееску это удавалось Гулалонг Коули («Ролан Гаррос», 1971), Вирджинии Уэйд (Australian Open, 1972), Барбаре Джордан (Australian Open, 1979) и Монике Селеш (Australian Open, 1991).