Анастасия Потапова: "Мартич - сильная соперница"

Россиянка Анастасия Потапова, прошедшая во второй круг Уимблдона, рассказала о предстоящем матче с хорваткой Петрой Мартич.

– В принципе я хорошо знаю Мартич, она сильная соперница, дошла на Roland Garros до четвертьфинала, но там был грунт. Сейчас будет другое покрытие, поэтому посмотрим, – рассказа Потапова в интервью Eurosport.

В матче первого круга российская теннисистка обыграла швейцарку Жиль Белен Тейчманн – 2:6, 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 45 минут.