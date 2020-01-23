Анастасия Павлюченкова: «Все поражения от Плишковой в прошлом»

Анастасия Павлюченкова переиграла Тэйлор Таунсенд (7:5, 7:6) и вышла в третий круг Australian Open, где ее ждет встреча со второй ракеткой мира Каролиной Плишковой. Чешке россиянка проиграла шесть предыдущих матчей из шести. В интервью «СЭ» российская теннисистка рассказала о том, как складывался для нее поединок с американкой и как будет готовиться к следующей встрече, а также выразила удовлетворение результатами российских мужчин.

— Неровный матч в плане эмоций. В плане игры было непросто — соперница играла в очень неудобный теннис. У нее в арсенале много резаных ударов, она очень хорошо двигается, может пробить, идет к сетке с подачи, чего в женском теннисе почти никто не делает. Таунсенд очень сильно варьировала игру. Я хорошо начала, а потом она стала играть по-другому, держала меня за задней линией и не давала мне играть в мой атакующий теннис, что и привело к эмоциональному дисбалансу. Идти к сетке — было одной из моих тактик на этот матч. Ближе к концу я старалась этот вариант больше использовать, — сказала Павлюченкова.

— Теперь вас ждет матч с Каролиной Плишковой.

— Мы играли с ней много раз, и я, по-моему, ни разу не побеждала. Но! Это все в прошлом. В любом случае, она вторая ракетка мира. Очень опытный и хороший игрок. Ее подача дает ей преимущество. Но теннис такая замечательная игра, что никогда не знаешь, что может произойти. Мне нужно немножко переварить сегодняшний матч, и уже завтра будем тренироваться, готовиться к встрече с Каролиной. Игра и тактика будут другими.

— В женской сетке Australian Open остались только две россиянки — вы и Екатерина Александрова. Вы с девчонками поддерживаете друг друга?

— Мы все достаточно дружны друг с другом. Девочек помоложе я не так хорошо знаю, но со Светой Кузнецовой и Дашей Касаткиной мы очень хорошо общаемся, всегда друг друга поддерживаем. Я за них всегда радуюсь. Только если друг против друга будем играть, другая ситуация (улыбается). Очень радуюсь за наших ребят. Наконец-то, у нас снова после большого провала есть мужской теннис. Радуюсь и за Карена, и за Андрея Рублева, и за Данила. Они сейчас на таком подъеме.

— На турнире в Аделаиде вы участвовали в мероприятиях по поддержке пострадавших от пожаров.

— Я просто вносила свою сумму и просила других людей меня поддержать. Сейчас думаю, что бы еще сделать. Эйсы — это банально, все так делают (переводят пожертвования за каждую подачу на вылет. — Прим. «СЭ»), да и не так много я их подаю. Не уверена, что это будет существенная поддержка. Возможно, просто установлю фиксированную сумму. (Ольга Клепова)