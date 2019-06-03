Американка Анисимова победила испанку Большову и вышла в четвертьфинал Roland Garros

Представительница США Аманда Анисимова в двух сетах взяла верх над Аленой Большовой из Испании в четвертом круге Roland Garros. Партия продолжалась 1 час 7 минут. Большова пробилась в основную сетку из квалификации.

В четвертьфинале 51-я ракетка мира Анисимова сыграет с третьим номером "посева" Симоной Халеп.

В других четвертьфиналах сыграют Мэдисон Кис (США) - Эшли Барти (Австралия), Слоан Стивенс (США) - Джоанна Конта (Великобритания), Маркета Вондроушова (Чехия) - Петра Мартич (Хорватия).

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Аманда Анисимова (США) - Алена Большова (Испания, Q) - 6:3, 6:0