Аманда Анисимова: "Это был невероятный опыт, хотя я разочарована"

Американка Аманда Анисимова отметила, что выход в полуфинал Roland Garros дал ей бесценный опыт. 17-летняя спортсменка уступила австралийке Эшли Барти.

– Это невероятный опыт, хотя я разочарована поражением – это всегда грустно, – цитирует AFP Анисимову. – Я впервые попала в полуфинал, так что неделя в целом позитивная. Я должна быть счастлива от проделанной работы. Наверное, позднее ощущу эту радость. Матч был сложный. Понятно, что невозможно всегда побеждать. Поражения неизбежны. Соперница играла очень хорошо.