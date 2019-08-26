Александрова вышла во второй круг US Open
26 августа 2019, 20:45
Россиянка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира «Большого шлема» US Open. В матче первого раунда она обыграла представительницу Австралии Саманту Стосур — 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты.
В следующем круге Александрова сыграет с победительницей пары Александра Соснович (Белоруссия) — Дженнифер Брэди (США).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова (Россия) — Саманта Стосур (Австралия, WC) — 6:1, 6:3