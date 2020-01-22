Александрова вышла в третий круг Australian Open

Россиянка Екатерина Александрова? одержала победу во втором круге турнира Australian Open. В двух сетах она выиграла у Барборы Крейчиковой из Чехии.

Следующей соперницей российской теннисистки будет чешка Петра Квитова, переигравшая испанцу Паулу Бадосу Хиберт.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия, 25) — Барбора Крейчикова (Чехия, Q) — 6:1, 6:3