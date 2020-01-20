Александрова первой среди россиянок вышла во второй круг Australian Open
20 января 2020, 05:21
Первая ракетка России Екатерина Александрова в стартовом круге Australian Open победита представительницу Швейцарии Жиль Тайхманн — 6:4, 4:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 11 минут.
Во втором круге Александрова сыграет с победительницей пары Кайя Канепи (Эстония) — Барбора Крейчикова (Чехия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49 100 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова (Россия) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 6:4, 4:6, 6:2
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