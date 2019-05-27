Александрова обыграла Бузарнеску на старте Roland Garros

Россиянка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира "Большого шлема" Roland Garros, переиграв в двух сетах румынку Михаэлу Бузарнеску – 6:4, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 26 минут.
Следующей соперницей 24-летней Александровой станет победительница пары Барбора Стрыцова (Чехия) – Саманта Стосур (Австралия).
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова (Россия) – Михаэла Бузарнеску (Румыния, 30) – 6:4, 6:4
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