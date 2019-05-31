Александрова и Звонарева проиграли в третьем круге Roland Garros в парном разряде

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Вера Звонарева не смогли пробиться в третий раунд Roland Garros в парном разряде. Во втором круге они уступили паре Николь Меличар (США)/Квета Пешке (Чехия) – 7:5, 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 56 минут.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Николь Меличар/Квета Пешке (США/Чехия, 7) – Екатерина Александрова/Вера Звонарева (Россия) – 5:7, 6:4, 6:4