Александрова и Калашникова проиграли во втором круге Roland Garros. На турнире осталась одна россиянка

Россиянка Екатерина Александрова и представительница Грузии Оксана Калашникова не смогли выйти в третий круг Roland Garros в парном разряде. Дуэт уступил словачке Виктории Кузьмовой и чешке Кристине Плишковой — 1:6, 4:6.

Таким образом, в третий круг смогла пройти только одна россиянка — Вероника Кудерметова, играющая в паре с Чжан Шуай из Китая. В одиночном разряде все представительницы России также завершили борьбу.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Виктория Кузьмова/Кристина Плишкова (Словакия/Чехия, 13) — Екатерина Александрова/Оксана Калашникова (Россия/Грузия) — 6:1, 6:4