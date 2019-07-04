Александрова и Голубич победили Мухаммед и Таунсенд в первом круге Уимблдона

Россиянка Екатерина Александрова и представительница Швейцарии Виктория Голубич обыграли американок Азию Муххамед и Тэйлор Таунсенд в матче первого круга турнира "Большого шлема" Уимблдон в парном разряде - 6:4, 1:6, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 45 минут.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова/Виктория Голубич (Россия/Швейцария) - Азиа Мухаммед/Тэйлор Таунсенд (США) - 6:4, 1:6, 6:4
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