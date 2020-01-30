Александр Зверев: «Мои родители из СССР, у них вообще никогда не было денег»

Полуфиналист Australian Open Александр Зверев рассказал о своих родителях. Они покинули СССР в 1991 году.

— Мои родители из СССР, и у них вообще не было денег, -приводит слова Зверева пресс-служба турнира. — Отец зарабатывал деньги заграницей, но должен был их отдавать. У них вообще никогда не было денег. Родители говорят, что доходы должны менять мир, а не лежать в банке.

Мое решение пожертвовать призовые в случае победы? Когда я объявил об этом, другие ребята стали смеяться. Но так и сделаю, деньги — не проблема. Есть люди, которым они нужнее. Верю, что сумма в четыре миллиона долларов может изменить жизнь многих.