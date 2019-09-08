19-летняя Андрееску одолела Серену Уильямс и с первой попытки выиграла US Open

Канадка Бьянка Андрееску выиграла US Open. В решающем матче 19-летняя теннисистка обыграла 23-кратную победительницу турниров «Большого шлема» Серену Уильямс.

37-летняя американка шесть раз побеждала на Открытом чемпионате США. Андрееску, «посеянная» под номером 15, еше никогда не проходила на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде дальше второго раунда. На US Open она участвовала впервые в карьере.

Матч продолжался 1 час 41 минуту. Первый сет Андрееску выиграла 6:3, взяв две подачи соперницы. Во втором она повела 5:1 и имела матчбол на своей подаче. Однако Уильямс смогла отыграться и взять четыре гейма подряд, сравняв счет. Тем не менее, Андрееску выиграла два гейма и взяла второй сет 7:5.

Во втором сете соперницы сделали сразу семь брейков (4 — Андрееску, 3 — Уильямс).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Финал

Бьянка Андрееску (Канада, 15) — Серена Уильямс (США, 8) — 6:3, 7:5