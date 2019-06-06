17-летняя Анисимова победила Халеп и вышла в полуфинал Roland Garros

Представительница США Аманда Анисимова вышла в полуфинал Roland Garros. В 1/4 финала 51-я ракетка мира победила третью "сеяную" Симону Халеп - 6:2, 6:4.
Соперницей Анисимовой станет восьмая ракетка турнира австралийка Эшли Барти, также в двух сетах победившая Мэдисон Кис из США.
В другом полуфинале встретятся британка Джоанна Конта и чешка Маркета Вондроушова.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Аманда Анисимова (США) - Симона Халеп (Румыния, 3) - 6:2, 6:4
Эшли Барти (Австралия, 8) - Мэдисон Кис (США, 14) - 6:3, 7:5
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