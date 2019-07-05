22:22 5 июля | Теннис — "Большой шлем"

15-летняя Гауфф победила Херцог в третьем круге Уимблдона

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Американская теннисистка Кори Гауфф обыграла представительницу Словении Полону Херцог в матче третьего круга турнира "Большого шлема" Уимблдон - 3:6, 7:6 (9:7), 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 45 минут.

В следующем матче 15-летняя Гауфф сыграет с румынкой Симоной Халеп

Лондон (Великобритания) 

Турнир "Большого шлема" Wimbledon 

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов 

Открытые корты, трава 

Женщины 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Кори Гауфф (США, Q) - Полона Херцог (Словения) - 3:6, 7:6 (9:7), 7:5

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