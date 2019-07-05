15-летняя Гауфф победила Херцог в третьем круге Уимблдона

Американская теннисистка Кори Гауфф обыграла представительницу Словении Полону Херцог в матче третьего круга турнира "Большого шлема" Уимблдон - 3:6, 7:6 (9:7), 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 45 минут.
В следующем матче 15-летняя Гауфф сыграет с румынкой Симоной Халеп.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Кори Гауфф (США, Q) - Полона Херцог (Словения) - 3:6, 7:6 (9:7), 7:5
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