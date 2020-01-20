15-летняя Гауфф обыграла Винус Уильямс в первом раунде Australian Open
20 января 2020, 09:41
В матче первого раунда Australian Open американская теннисистка Кори Гауфф обыграла свою соотечественницу Винус Уильямс (7:6, 6:3)
Матч продолжался один час и 37 минут. 15-летняя американка в следующем раунде сыграет с румынкой Сораной Кирстей. 39-летняя Уильямс прекращает борьбу на турнире.
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Кори Гауфф (США) — Винус Уильямс (США) — 7:6 (7:5), 6:3
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