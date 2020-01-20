15-летняя Гауфф обыграла Винус Уильямс в первом раунде Australian Open

В матче первого раунда Australian Open американская теннисистка Кори Гауфф обыграла свою соотечественницу Винус Уильямс (7:6, 6:3)

Матч продолжался один час и 37 минут. 15-летняя американка в следующем раунде сыграет с румынкой Сораной Кирстей. 39-летняя Уильямс прекращает борьбу на турнире.

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Кори Гауфф (США) — Винус Уильямс (США) — 7:6 (7:5), 6:3