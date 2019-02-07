Вихлянцева победила Таусон и вывела Россию вперед в матче с Данией

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева в матче Кубка Дэвиса обыграла датчанку Клару Таусон - 7:6 (7:3), 6:1. Счет в матче группы I евроафриканской зоны Россия - Данися стал 1-0.
Позже в борьбу вступит Дарья Касаткина, а также пара Маргариты Гаспарян и Анастасии Потаповой.
В среду россиянки обыграл команду Польши - 2:1. Победитель группы А сыграет с победителем группы В, в которой выступают Швеция, Украина, Болгария и Эстония.
Кубок Федерации
1-я группа. Евро-африканская зона
Одиночный разряд
Россия - Дания
Наталья Вихлянцева - Клара Таусон - 7:6 (7:3), 6:1
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