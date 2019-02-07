19:51 7 февраля | Теннис — Кубок федерации

Вихлянцева победила Таусон и вывела Россию вперед в матче с Данией

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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева в матче Кубка Дэвиса обыграла датчанку Клару Таусон7:6 (7:3), 6:1. Счет в матче группы I евроафриканской зоны Россия - Данися стал 1-0.

Позже в борьбу вступит Дарья Касаткина, а также пара Маргариты Гаспарян и Анастасии Потаповой.

В среду россиянки обыграл команду Польши - 2:1. Победитель группы А сыграет с победителем группы В, в которой выступают Швеция, Украина, Болгария и Эстония.

Кубок Федерации 

1-я группа. Евро-африканская зона 

Одиночный разряд 
 
Россия - Дания

Наталья Вихлянцева - Клара Таусон - 7:6 (7:3), 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/federation/2019/78/

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