Вероника Кудерметова: «Флаг на Олимпиаде? Все же знают, что мы представляем Россию»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова дала понять, что готова выступить на Олимпиаде в Токио даже под нейтральным флагом. 9 декабря декабря исполком Всемирного антидопингового агентства на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира. При этом у «чистых» российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Российский флаг и гимн на официальных международных соревнованиях будут под запретом. Санкции вступят в силу, если Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонит апелляцию российской стороны.

— Был ли уже разговор о вашем участии в финале Кубка Федерации?

— Нет, об этом не говорили. Неизвестно, кто в каком состоянии и в какой физической форме тогда будет. Травмы, рейтинг — все будет учитываться.

— Но именно от этого будет зависеть ваше участие в Олимпиаде?

— Наверное, да.

— Хотите ли вы туда попасть?

— Конечно. Любой спортсмен об этом мечтает. Это очень здорово.

— Даже под нейтральным флагом?

— Все же знают, что мы представляем Россию. Главное, это то, что в душе, что ощущаешь внутри. Об этом знают болельщики. Так что не так важно, что нарисовано на флаге.

— А некоторые говорят, что без флага на Олимпиаду не поедут.

— Я к таким не отношусь. (Дмитрий Зимин)

Полностью интервью Кудерметовой