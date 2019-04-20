Татьяна Гарбин: "Довольна игрой своих теннисисток"

Капитан сборной Италии Татьяна Гарбин, несмотря на два поражения в первый день матча плей-офф Мировой группы II против России, осталась довольна игрой своих теннисисток - Мартины Тревизан и Жасмин Паолини. Тревизан уступила Анастасии Потаповой, Паолини - Анастасии Павлюченковой.

- Разочарована ли я? Нет, я счастлива, - сказала Гарбин. - Потому что обе девушки хорошо играли, и я очень довольна, потому что они показывали отличный теннис. Уверена, что показывая такой уровень игры, они будут набирать много очков на турнирах и подниматься в рейтинге. Сыграл свою роль опыт российских теннисисток. Потапова, конечно, еще очень молода, но у нее была блестящая юниорская карьера. Нам еще нужно работать над собой.

- Будете ли вы делать замены на завтра?

- Пока я точно не знаю. Обсудим вечером с игроками.

- Вам не хватало поддержки болельщиков?

- Слишком далекий перелет, но у нас есть специальный телеканал, с помощью которого за нас следит вся страна. К тому же, сейчас пасхальный уик-энд. Возможно, отсутствие наших болельщиков связано и с этим. (Мария Никулашкина)