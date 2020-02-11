Сборная России поднялась на седьмое место в рейтинге Кубка Федерации

Женская сборная России поднялась с 16-го на 7-е место в рейтинге Кубка Федерации, сообщается на официальном сайте турнира.

Россиянки победили сборную Румынии в квалификации Кубка Федерации и вышли в финальный раунд турнира, который пройдет в Будапеште с 14 по 19 апреля.

Рейтинг Fed Cup:

1 (1). Франция — 1038,17;

2 (4). Австралия — 965,5;

3 (3). США — 908,84;

4 (2). Чехия — 873,05;

5 (5). Белоруссия — 872,08;

6 (7). Германия — 825,04;

7 (16). Россия — 775,74;

8 (6). Румыния — 747,77;

9 (8). Испания — 741,43;

10 (15). Словакия — 676,46.