Россия в финале Кубка федерации сыграет с Венгрией и Францией
21:49
Состоялась жеребьевка финального раунда Кубка федерации-2020. Сборная России попала в группу A с Венгрией и Францией.
Полностью состав групп выглядит следующим образом:
Группа A: Россия, Венгрия, Франция.
Группа B: Австралия, Белоруссия, Бельгия.
Группа C: Испания, Словакия, США.
Группа D: Германия, Чехия, Швейцария.
Финал Кубка федерации пройдет с 14 по 19 апреля в Венгрии. Победители групп пройдут в полуфинал.
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