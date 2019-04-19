Потапова и Тревизан откроют матч Россия - Италия

В пятницу в ЛФК ЦСКА состоялась жеребьевка матча плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации между сборными России и Италии.

Капитан российской команды Игорь Андреев выбрал для участия в одиночных встречах Анастасию Павлюченкову и Анастасию Потапову, а его визави Татьяна Гарбин - Мартину Тревизан и Жасмин Паолини.

В субботу противостояние откроют Потапова и Тревизиан, а следом сыграют Павлюченкова и Паолини. В воскресенье Павлюченкова должна сыграть с Тревизиан, а Потапова с Паолини.

На парную комбинацию заявлены Дарья Касаткина/Наталья Вихлянцева и Элизабета Качаретто/Сара Эррани. В запасе у Италии осталась первая ракетка страны Камилла Джорджи. Напомним, что капитаны могут вносить изменения в первоначальную заявку перед началом встреч. (Мария Никулашкина)