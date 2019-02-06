Павлюченкова обыграла Линетт. Россия победила Польшу в матче Кубка федерации

Россиянка Анастасия Павлюченкова в двух сетах победила представительницу Польши Магду Линетт в матче Евро-африканской зоны Кубка федерации. В первой игре Наталья Вихлянцева также в двух сетах переиграла Игу Свентек (6:0, 6:2).

Таким образом, россиянки досрочно одержали победу над Польшей.

В парной встрече Маргарита Гаспарян и Дарья Касаткина сыграют с Алицией Росольской и Игой Свентек.

После матча с Польшей россиянки сыграют с Данией. Победители подгрупп Евро-африканской зоны получат право провести стыковой матч за право участия во второй мировой группе.

Кубок Федерации. 1-я группа. Евро-африканская зона

Одиночный разряд

Зона A. Группа A

Россия - Польша - 2:0

Среда

Наталья Вихлянцева - Ига Свентек - 6:0, 6:2

Анастасия Павлюченкова - Магда Линетт - 6:4, 6:3