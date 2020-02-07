Осака уступила 78-й ракетке мира на Кубке Федерации, взяв лишь три гейма

Японская теннисистка Наоми Осака в квалификационном раунде Кубка Федерации уступила 78-й ракетке мира испанке Саре Соррибес Тормо со счетом 0:6, 3:6.

Матч длился 1 час 17 минут. 10-я ракетка мира не сделала ни одного эйса, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов.

Во втором матче встретятся Карла Суарес-Наварро и Мисаки Дои.

Кубок Федерации. Квалификационный раунд

Одиночный разряд

Квалификация

Испания — Япония

Сара Соррибес Тормо — Наоми Осака — 6:0, 6:3