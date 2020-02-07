Осака уступила 78-й ракетке мира на Кубке Федерации, взяв лишь три гейма
16:01
Японская теннисистка Наоми Осака в квалификационном раунде Кубка Федерации уступила 78-й ракетке мира испанке Саре Соррибес Тормо со счетом 0:6, 3:6.
Матч длился 1 час 17 минут. 10-я ракетка мира не сделала ни одного эйса, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов.
Во втором матче встретятся Карла Суарес-Наварро и Мисаки Дои.
Кубок Федерации. Квалификационный раунд
Одиночный разряд
Квалификация
Испания — Япония
Сара Соррибес Тормо — Наоми Осака — 6:0, 6:3
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