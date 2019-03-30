Касаткина, Павлюченкова, Вихлянцева и Потапова сыграют за сборную России в Кубке федерации

Стал известен состав сборной России на матч Кубка федерации против Италии, сообщает ТАСС. В него вошли Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Наталья Вихлянцева и Анастасия Потапова. Игры пройдут 20 и 21 апреля в Москве в легкоатлетическом манеже ЦСКА, победитель получит право выступать во второй Мировой группе.

Состав с Игорем Андреевым утвержден. В него вошли Касаткина, Вихлянцева, Павлюченкова, Потапова. Кто будет пятым номером, еще предстоит решить - Жук или Калинская, - сказал президент ФТР Шамиль Тарпищев.