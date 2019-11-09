Каролин Гарсия: «Больно проиграть с таким счетом в финале Кубка Федерации»

Французская теннисистка Каролин Гарсия прокомментировала поражение от австралийки Эшли Барти со счетом 0:6, 0:6 в финале Кубка Федерации. После двух матчей между Францией и Австралией ничья — 1:1.

— Каждое поражение тяжело пережить, — цитирует AFP Гарсия. — Но несколько больно проиграть с таким счетом в финале Кубка Федерации. Хотя у нас с Австралией ничья — можно бороться. Я хочу извлечь урок и понимать, что смогу завтра сыграть по-другому. Барти провела матч на очень высоком уровне, очень уверенно. А о моей игре сложно судить, потому что проблемы возникли сразу же. Сначала я хотела оказать давление на нее, затем — замедлить игру. Но работу свою выполнила плохо. Она хорошо читала мою игру и была мобильной. Теперь ничего не изменить. Нужно готовиться к другой игре.