Игорь Андреев: "Посмотрим, как будет развиваться матч. Возможно, сделаем замены"

Капитан сборной России Игорь Андреев поделился мнением о жеребьевке матча плей-офф Мировой группы II с Италией. Он заявил на одиночные матчи Анастасию Павлюченкову и Анастасию Потапову, а Дарью Касаткину и Наталью Вихлянцеву – только на парную комбинацию.

– Жеребьевка – это формальность, кто будет играть первым, а кто вторым не так важно. На то, что у соперницы не будет играть Камилла Джорджи мы, конечно, надеялись, но не рассчитывали. Все-таки она в последние несколько месяцев не так много играла, видимо, травма ее все-таки беспокоит. Но Кубок федерации и Кубка Дэвиса – особые соревнования. Тут нельзя никого недооценивать. Любой игрок может сыграть гораздо лучше, чем на личных турнирах, – сказал Андреев.

– На групповом этапе в Польше Наталья Вихлянцева принесла команде три очка. Почему сейчас вы заявили её только на пару?

– Наташа очень разносторнний игрок. Она может сыграть и в одиночке, и в паре. Пока все это предварительно, надо смотреть, как будет развиваться матч. (Мария Никулашкина)