23:33 6 февраля | Теннис — Кубок федерации

Гаспарян и Касаткина проиграли польской паре на Кубке федерации

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Россиянки Маргарита Гаспарян и Дарья Касаткина уступили полькам Алисии Росольской и Иге Свентек в парном матче Евро-африканской зоны Кубка федерации.

Несмотря на поражение дуэта, Россия выиграла у Польши - в первых встречах Наталья Вихлянцева и Анастасия Павлюченкова взяли верх над Игой Свентек и Магдой Линетт соответственно.

После матча с Польшей россиянки сыграют с Данией. Победители подгрупп Евро-африканской зоны получат право провести стыковой матч за право участия во второй мировой группе.

Кубок Федерации. 1-я группа. Евро-африканская зона 

Одиночный разряд 

Зона A. Группа A 

Россия - Польша - 2:1

Наталья Вихлянцева - Ига Свентек - 6:0, 6:2

Анастасия Павлюченкова - Магда Линетт - 6:4, 6:3

Маргарита Гаспарян/Дарья Касаткина - Алисия Росольска/Ига Свентек - 0:6, 6:3, 3:6

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/federation/2019/78/

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