Дарья Касаткина: "Пока нет определенности с тренером. Я в поиске"

Дарья Касаткина, приехавшая в Москву на матч плей-офф Мировой группы II Кубка федерации с Италией, рассказала в интервью пресс-службе Федерации тенниса России, как готовилась к грунтовой части сезона.

– После расставания с Филиппом Дехасом я взяла паузу. Сейчас, перед матчем Кубка федерации я поехала в Барселону в академию Карлоса Мартинеса, готовилась там полторы недели с его помощником. Пока нет определенности с тренером. Я в поиске. Не в активном, но в поиске, – сказала Касаткина.

– Довольны тренировочным периодом перед приездом в Москву?

– Да. Мы очень усердно работали, был составлен хороший план. Готовились именно к грунтовой игре. Это то, что я люблю. Было много фитнеса, работы на корте, то, чего мне сейчас не хватает.