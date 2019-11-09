Барти не отдала Гарсия ни одного гейма в финале Кубка федерации
08:53
В первом матче финала Кубка федерации между Австралией и Францией Эшли Барти обыграла Каролин Гарсия со счетом 6:0, 6:0.
Ранее француженка Кристина Младенович победила австралийку Айлу Томлянович со счетом 6:1, 6:1. Таким образом, счет в противостоянии равный.
Кубок федерации. Мировая группа
Финал
Австралия — Франция — 1:1
Эшли Барти — Каролин Гарсия — 6:0, 6:0
Айла Томлянович — Кристина Младенович — 1:6, 1:6
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