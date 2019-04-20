Анастасия Павлюченкова: "В начале не могла поймать ритм и понять, как играть"

Россиянка Анастасия Павлюченкова, обыгравшая Жасмин Паолини (7:6, 7:6) во втором матче плей-офф Мировой группы II, отметила, что ей было сложно, поскольку она плохо знала соперницу.

– Благодаря тому, что общий счет в матче стал 1:0 в нашу пользу я вышла более уверенной. Просто в начале не могла найти ритм и понять – играть более активно или менее активно. Не очень хорошо знала соперницу. Да и она начала увереннее, – сказала Павлюченкова. – Во втором сете я где-то потеряла концентрацию, и она повела 3:1. Я бы не сказала, что она сдалась.

– Вы одна из немногих в нынешней команде, кто застал Марию Кириленко в качестве действующего игрока. Теперь она стала тренером сборной. Как вам работается с ней?

– Я бы не сказала, что мы так тесно работаем. Но она, конечно, участвует в процессе, причем очень активно. Дает советы. (Мария Никулашкина)