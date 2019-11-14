Шамиль Тарпищев: «Физическое состояние Медведева может быть проблемой перед Кубком Дэвиса»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что физическое состояние Даниила Медведева может быть проблемой в преддверии старта финальной части Кубка Дэвиса на следующей неделе.

— Тренерский штаб сборной России внимательно следит за выступлением Медведева в Лондоне, — цитирует Тарпищева ТАСС. — С Надалем явно не хватило сил, это проблема. Если говорить про Кубок Дэвиса, то все будет зависеть от его Медведева восстановления — вопрос физических кондиций будет на первом плане. Плюс, еще остаются шансы, что он сумеет выйти в финальную стадию Итогового турнира, после игры со Зверевым в пятницу многое прояснится.