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Шамиль Тарпищев: «Физическое состояние Медведева может быть проблемой перед Кубком Дэвиса»

16:26
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что физическое состояние Даниила Медведева может быть проблемой в преддверии старта финальной части Кубка Дэвиса на следующей неделе.

Тренерский штаб сборной России внимательно следит за выступлением Медведева в Лондоне, — цитирует Тарпищева ТАСС. — С Надалем явно не хватило сил, это проблема. Если говорить про Кубок Дэвиса, то все будет зависеть от его Медведева восстановления — вопрос физических кондиций будет на первом плане. Плюс, еще остаются шансы, что он сумеет выйти в финальную стадию Итогового турнира, после игры со Зверевым в пятницу многое прояснится.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7118467

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