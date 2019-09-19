Медведев и Хачанов планируют сыграть за сборную России в Кубке Дэвиса

Теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублев и Евгений Донской намерены сыграть за сборную России в финальном турнире Кубка Дэвиса.

— Если все ребята будут здоровы, будут в форме, то у нас есть хорошие шансы, — цитирует Хачанова ТАСС. — Мы общались накануне, пока все собираются играть, будем в лучшем составе. Очень хочется выиграть Кубок Дэвиса, скажу честно.

Финальный турнир Кубка Дэвиса с участием 18 команд пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде.