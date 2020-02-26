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Матч Кубка Дэвиса в Японии пройдет без зрителей из-за эпидемии коронавируса

11:27

Матч квалификации Кубка Дэвиса Япония — Эквадор пройдет в японском Мики без зрителей из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщает официальный сайт турнира.

Встречи покажет японский телеканал. Болельщикам, уже купившим билеты на встречу, вернут деньги.

Ожидается, что во встрече с Эквадором после травмы локтя на корт вернется Кеи Нисикори, который не играл с Открытого чемпионата США.

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