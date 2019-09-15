Даниил Медведев: «Надеюсь, что в и Кубке Дэвиса буду играть, как в личных турнирах»

Первая ракетка России Даниил Медведев рассказал о выступлении в Кубке Дэвиса. Расширенный финал турнира пройдет 18-24 ноября в Мадриде. Россия сыграет в группе с хозяевами турнирами — испанцами — и действующими обладателями трофея — хорватами.

— Я посмотрел: у нас с Испанией одинаковый средний рейтинг первых двух номеров — по 6,5. Естественно, у нас большой потенциал. Но играть Кубок Дэвиса, командные матчи — это намного сложнее. Совершенно другая атмосфера, другое давление. Мне во всем, что я делаю, необходим опыт. Я думаю, что я уже много этого опыта игр за команду приобрел. Надеюсь, что буду выступать только лучше — так, как я выступаю в личных соревнованиях и побеждать в Кубке Дэвиса.

— Несмотря на нагрузку мы увидим вас в команде?

— Скорее всего, да. Но надо будет смотреть день за днем. Новый день — новые физические ощущения. (Мария Никулашкина)