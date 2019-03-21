Звверев, Ивашко и Хуркач вышли во второй круг турнира в Майами

Поляк Хуберт Хуркач обыграл итальянца Маттео Берреттини в первом круге турнира в Майами. Также во второй круг вышли немец Миша Зверев и белорус Илья Ивашко, так как их соперники отказались от продолжения борьбы.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Хуберт Хуркач (Польша) - Маттео Берреттини (Италия) - 6:4, 6:3

Миша Зверев (Германия) - Никола Кун (Испания, WC) - 4:6, 7:5, 2:2 отказ 2-го игрока

Илья Ивашко (Белоруссия) - Томас Фаббиано (Италия) - 6:4, 0:3 отказ 2-го игрока