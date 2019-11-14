Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Теннис   //    ATP

Зверева обвинили в использовании телефона во время матча. Он все отрицает

12:55
Теги:

Немецкий теннисист Александр Зверев отрицает, что он использовал телефон на корте в матче с греком Стефаносом Циципасом на групповом этапе Итогового турнира АTP.

Мой телефон был в раздевалке. Я всегда оставляю это там. Возможно, это была пустая бутылка с водой, — цитирует Зверева BBC.

Во время матча камера показала немца, который взял из своей сумки что-то, похожее на смартфон. Правила ATP и ITF запрещают использование электронных устройств во время игр, если они не одобрены организатором турнира, для предотвращения договорных матчей.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир