Зверев выяснил, из-за чего вылетел с турнира в Базеле уже в первом круге

Представитель Германии Александр Зверев отметил, что уступил в матче первого круга в Базеле из-за кишечного вируса.

— Я выяснил, почему в Базеле у меня не было сил, — приводит tennistv.com слова Зверева. — Оказалось, что у меня был кишечный вирус, который полностью проявился через пару часов после матча. Так что я два-три дня лежал в кровати, ничего не делал.

Сейчас все нормально, и я готов бороться за Итоговом турнире WTA. Я седьмой в гонке, так что все в моих руках. Если я сыграю так, как в Шанхае и в Китае, у меня будут хорошие шансы.