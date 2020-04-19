Зверев считает, что коронавирус помешал ему, Медведеву и Циципасу побить «Большую тройку»

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о соперничестве молодых игроков с «Большой тройкой». В нее входят серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.

— Если бы не этот кризис, мы бы уже побили Джоковича, Федерера и Надаля, — цитирует Зверева L'Equipe. — Тим, Циципас, Медведев и я готовы к этому. Кто-то из нас взял бы турнир «Большого шлема» в этом сезоне. В прошлом году все поняли, что нас ждет смена поколений. Это было ясно на Итоговом турнире ATP. А из-за коронавируса процесс остановился. Теперь Рафа, Новак и Роджер вернутся свежими.

По данным на 19 апреля, в мире зарегистрированы 2 317 759 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 159 510 летальных исходов из-за осложнений после заражения вирусом, 592 319 человек выздоровели за время пандемии.