Зверев поднялся на 8-е место в чемпионской гонке АТР
Немец Александр Зверев поднялся на 8-е место в чемпионской гонке АТР.
Россиянин Даниил Медведев, квалифицировавшийся на итоговый турнир АТР в Лондоне, остался на четвертой строчке.
Чемпионская гонка АТР
Положение на 7 октября
1 (1*). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225 очков
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7765
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5510
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 4875
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4345
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 3370
7 (7). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2395
8 (11). Александр Зверев (Германия) — 2255
9 (12). Давид Гоффен (Бельгия) — 2235
10 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2185...
17 (21). Карен Хачанов (Россия) — 1605...
31 (32). Андрей Рублев (Россия) — 1196
* - положение в предыдущем рейтинге