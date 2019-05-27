Немец Александр Зверев поднялся на 10-е место в чемпионской гонке АТР. На прошлой неделе он выиграл турнир в Женеве (Швейцария).

Россиянин Даниил Медведев остался на шестой строчке. Лидирует серб Новак Джокович.

Чемпионская гонка АТР

Положение на 27 мая

1 (1*). Новак Джокович (Сербия) – 4005 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 3505

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) – 2760

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 2640

5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 2105

6 (6). Даниил Медведев (Россия) – 1575

7 (7). Фабио Фоньини (Италия) – 1370

8 (8). Кэй Нисикори (Япония) – 1350

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 1140

10 (17). Александр Зверев (Германия) – 1130...

61 (60). Карен Хачанов (Россия) – 425...

76 (73). Андрей Рублев (Россия) – 347

* – положение в предыдущем рейтинге