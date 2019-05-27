Немец Александр Зверев поднялся на 10-е место в чемпионской гонке АТР. На прошлой неделе он выиграл турнир в Женеве (Швейцария).
Россиянин Даниил Медведев остался на шестой строчке. Лидирует серб Новак Джокович.
Чемпионская гонка АТР
Положение на 27 мая
1 (1*). Новак Джокович (Сербия) – 4005 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 3505
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) – 2760
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 2640
5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 2105
6 (6). Даниил Медведев (Россия) – 1575
7 (7). Фабио Фоньини (Италия) – 1370
8 (8). Кэй Нисикори (Япония) – 1350
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 1140
10 (17). Александр Зверев (Германия) – 1130...
61 (60). Карен Хачанов (Россия) – 425...
76 (73). Андрей Рублев (Россия) – 347
* – положение в предыдущем рейтинге
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