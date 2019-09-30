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Зверев обыграл Тиафо на турнире в Пекине

30 сентября 2019, 14:13
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Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл американца Фрэнсиса Тиафо (6:3, 6:2) в первом раунде турнира АТР в Пекине (Китай).

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 515 225 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Зверев (Германия, 2) — Фрэнсис Тиафо (США, WC) — 6:3, 6:2

Чжан Чжичжень (Китай, WC) — Кайл Эдмунд (Великобритания) — 6:4, 3:6, 7:6(7:5)

Жереми Шарди (Франция, Q) — Марко Чеккинато (Италия) — 6:7(7:9), 6:3, 7:6(7:4)

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